Semaine du cerveau 2024 – Tout pour être heureux ? CINEMA LUX Caen, jeudi 14 mars 2024.

Dans ce film Jérôme part à la rencontre de ceux que l’on entend rarement : les sœurs et les frères des personnes dépendantes. De la Champagne à la Normandie, de Paris à New York et Barcelone, sa quête va l’entraîner dans un voyage qui libère la parole… un voyage inédit au cœur des familles.

Synopsis : Père de famille d’un naturel optimiste, Jérôme appréhende de revivre avec sa fille ce qu’il a vécu avec son frère aîné, Cédric. Cédric avait tout pour être heureux et pourtant, à l’adolescence, il a basculé dans l’addiction aux stupéfiants et à l’alcool. Jérôme entreprend alors de partir à la rencontre de ceux que l’on entend rarement : les sœurs et les frères des personnes dépendantes. De la Champagne à la Normandie, de Paris à New York et Barcelone, la quête de Jérôme va l’entraîner dans un voyage qui libère la parole… un voyage inédit au cœur des familles.

CINEMA LUX AV SAINTE THERESE Caen Caen 14000 Calvados Normandy

