La Semaine du cerveau 2022, organisée par le Neurocenter de l ‘UNIGE, se tiendra du 14 au 18 mars et abordera les thèmes de l’intelligence artificielle et des interfaces cerveau machine. Quelles sont les différences entre le traitement de l’information dans le cerveau et dans les ordinateurs ? Comment les nouveaux progrès technologiques contribuent-ils à la réparation des troubles du langage ou à la restauration des fonctions motrices? Quelle est l’influence des technologies d’amélioration des capacités humaines sur l’avenir de la société et quels en sont les enjeux éthiques ? Toutes ces questions seront discutées durant ce cycle de conférences qui se clôturera par la projection d’un film et d’un débat autour de l’identité humaine.

Entrée libre, informations sur www.semaineducerveau.ch

La Semaine du cerveau 2022 abordera les liens entre intelligence humaine et intelligence artificielle et discutera des avancées médicales que les nouvelles technologies peuvent offrir. Uni Dufour 24 rue Général-Dufour Genève Cité

