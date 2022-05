Semaine d’Orgue Vabres-l’Abbaye, 7 août 2022, Vabres-l'Abbaye.

Semaine d’Orgue Place de l’église Vabres-l’Abbaye

2022-08-07 – 2022-08-15

Place de l’église Vabres-l’Abbaye 12400 Vabres-l’Abbaye

Sous la direction artistique d’Emmanuel Schublin, organiste titulaire de l’Orgue historique de Cintegabelle, la « Semaine d’Orgue » est un festival réunissant de nombreux musiciens et instruments : trompettes, timbales et orgues, cuivres, flûte de Pan, viole de gambe, violon, harpe, clavecin… et des voix : solistes, choeur…

Des programmes rares réunissant artistes et public suivis d’un verre de l’amitié après chaque concert.

La Cathédrale de Vabres l’Abbaye, ancien évêché, abrite le Grand-Orgue Micot de 1761 inscrit au patrimoine, le mieux conservé de l’Aveyron.

Sous la direction artistique d’Emmanuel Schublin, organiste titulaire de l’Orgue historique de Cintegabelle, la « Semaine d’Orgue » est un festival réunissant de nombreux musiciens et instruments : trompettes, timbales et orgues, cuivres, flûte de Pan, viole de gambe, violon, harpe, clavecin… et des voix : solistes, choeur…

Des programmes rares réunissant artistes et public suivis d’un verre de l’amitié après chaque concert.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN

Place de l’église Vabres-l’Abbaye

dernière mise à jour : 2022-03-17 par