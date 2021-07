Aussois Aussois Aussois, Savoie Semaine DIY – Bien être – Baume pour les mains Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Savoie

Semaine DIY – Bien être – Baume pour les mains Aussois, 3 août 2021, Aussois. Semaine DIY – Bien être – Baume pour les mains 2021-08-03 – 2021-08-03 Musée L’Arche d’Oé 7 rue de l’Eglise

Aussois Savoie Aussois Venez faire votre baume pour les mains, avec des ingrédients tout à fait naturels et rapportez-le chez vous ! arche-doe@aussois.com +33 4 79 20 49 57 dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Aussois, Savoie Autres Lieu Aussois Adresse Musée L'Arche d'Oé 7 rue de l'Eglise Ville Aussois lieuville 45.22799#6.74172