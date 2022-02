SEMAINE DIRE ET LIRE « La Jeunesse part en Livres » Sausset-les-Pins, 26 février 2022, Sausset-les-Pins.

SEMAINE DIRE ET LIRE « La Jeunesse part en Livres » Bibliothèque municipale 31 Avenue de la Côte Bleue Sausset-les-Pins

2022-02-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-26 17:00:00 17:00:00 Bibliothèque municipale 31 Avenue de la Côte Bleue

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Auteures présentes

Anne Defréville : a passé son enfance à Aix-en-Provence et a fait ses études à l’École.

Supérieure des Beaux-Arts de Marseille. D’abord dans le sud, puis sur Paris, elle mène deux.

carrières en parallèle : l’une de graphiste D.A. dans l’édition, l’autre d’illustratrice. Elle aime varier les techniques en fonction de la demande, en passant du storyboard à la fresque à la

chaux. Auteure-illustratrice, elle est publiée dans la presse, la littérature jeunesse, BD,

pratique et bien-être. Elle enseigne aussi les arts plastiques, notamment à Gobelins, l’école de l’image.

Marie Élise Masson : née à Beaune le 14 août 1979.

Après un BTS communication visuelle à Lyon, elle étudie l’illustration à l’école des arts décoratifs de Strasbourg (actuellement HEAR).

Elle passe 4 mois à Edinburgh Collège of Art dans la section illustration et animation.

Après une première expérience en agence de communication, elle se consacre pleinement à l’illustration.

« Où cours-tu ouistiti ? » chez Alice jeunesse est son premier album en tant qu’auteure

illustratrice, puis suivra « Ma super grand-mère », chez Gautier-Languereau quelques années plus tard.

Parallèlement elle illustre la série « Les exploits de Maxime et Clara » chez Belin, ainsi que des

histoires pour la presse, différents collectifs, albums et un dictionnaire imagier chez Larousse.

Marie-Élise anime aussi des ateliers d’arts plastiques et peint des fresques avec les enfants en

milieu scolaire. Elle travaille actuellement à l’atelier Pan ! à Marseille.

Vente de livres jeunesses pour les plus petits jusqu’aux adolescents.

Stand libraire, Maison d’édition, Auteurs, Dédicaces, Expositions, Ateliers d’illustrations, Contes, Escape game,

Bibliothèque municipale 31 Avenue de la Côte Bleue Sausset-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-01-31 par