Semaine des Tombes de Guerre Étretat, 21 mai 2022, Étretat.

Semaine des Tombes de Guerre Étretat

2022-05-21 – 2022-05-21

Étretat Seine-Maritime Étretat

Dans le cadre du Printemps des Cimetières 2022.

La Commonwealth War Graves Commission (CWGC) organise cette année sa première Semaine des Tombes de Guerre en France. Dans ce cadre, la CWGC participe avec ses partenaires à la 7ème édition du Printemps des Cimetières, pour faire mieux connaitre sa mission

et son patrimoine mémoriel et vous invite à des visites guidées de certains de ses 3000 cimetières et mémoriaux en France !

A Etretat : Etretat Churchyard et Etretat Churchyard Extension

Samedi 21 mai, à 10h et 14h : Visites commentées par Mélanie

Lechevallier, étudiante en licence professionnelle guide-conférencier à l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO).

Informations et réservations :

– Par e-mail : cwgcexperience@cwgc.org

– Par téléphone : 03 21 21 52 75 (du lundi au vendredi de 9h à 16h)

– Adresse : 1 Rue Colonel Raynal, 76790 Étretat

