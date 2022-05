Semaine des Régions Innovantes en Europe Université Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

La Semaine des Régions Innovantes en Europe offre une plateforme aux décideurs politiques, aux autorités publiques, aux centres de connaissances et aux entreprises pour discuter des pratiques, des défis et des opportunités en matière de recherche et d’innovation dans les régions européennes, avec une vue directe sur les programmes de financement actuels et futurs de l’UE. Cette année, la 12e édition de l’événement se tiendra à l’Université Paris-Saclay, dans le cadre de la Présidence Française de l’Union Européenne. L’événement aura lieu les 11, 12 & 13 mai 2022 (en présentiel). Le thème de cette année est : « Vers une Europe leader de l’innovation de rupture : comment révéler le potentiel des régions ? ».

La Semaine des Régions Innovantes en Europe (WIRE) est le principal forum politique européen pour l'innovation et le développement régional.

