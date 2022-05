Semaine des Randonnées en Pays de Quimperlé et de Lorient

Semaine des Randonnées en Pays de Quimperlé et de Lorient, 11 juin 2022, . Semaine des Randonnées en Pays de Quimperlé et de Lorient

2022-06-11 – 2022-06-18 Venez re-découvrir le pays de Quimperlé et le pays de Lorient le temps d’une semaine, entre randonnées littorales et parcours dans l’arrière-pays, activités sportives et de loisirs ! Les offices de tourisme Quimperlé Terre Océane, Lorient Bretagne Sud Tourisme, les clubs locaux de randonnée pédestre et les associations du patrimoine vous proposent un rendez-vous incontournable autour de la Semaine des Randonnées. Programme complet et réservations : https://www.quimperle-terreoceane.com/semaine-rando/ +33 2 98 39 67 28 https://www.quimperle-terreoceane.com/semaine-rando/ Venez re-découvrir le pays de Quimperlé et le pays de Lorient le temps d’une semaine, entre randonnées littorales et parcours dans l’arrière-pays, activités sportives et de loisirs ! Les offices de tourisme Quimperlé Terre Océane, Lorient Bretagne Sud Tourisme, les clubs locaux de randonnée pédestre et les associations du patrimoine vous proposent un rendez-vous incontournable autour de la Semaine des Randonnées. Programme complet et réservations : https://www.quimperle-terreoceane.com/semaine-rando/ dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville