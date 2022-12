Semaine des Randonnées, découvertes et activités nature en pays de Quimperlé et Lorient 2023 Quimperlé Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Semaine des Randonnées, découvertes et activités nature en pays de Quimperlé et Lorient 2023 Quimperlé, 10 juin 2023, Quimperlé Quimperlé. Semaine des Randonnées, découvertes et activités nature en pays de Quimperlé et Lorient 2023 Quimperlé Finistère

2023-06-10 – 2023-06-17 Quimperlé

Finistère Quimperlé Venez re-découvrir le pays de Quimperlé et le pays de Lorient le temps d’une semaine, entre randonnées littorales et parcours dans l’arrière-pays, activités sportives et de loisirs ! Les offices de tourisme Quimperlé Terre Océane, Lorient Bretagne Sud Tourisme, les clubs locaux de randonnée pédestre et les associations du patrimoine vous proposent un rendez-vous incontournable autour de la Semaine des Randonnées. La Semaine des Randonnées, Quesako ? Ce sont 8 jours de randonnées pédestres proposés en alternance entre le pays de Quimperlé et le pays de Lorient soit 16 randonnées guidées et accompagnées en formule demi-journées, côté mer et côté terre ! C’est aussi un panel d’activités itinérantes pour découvrir chaque jour d’autres formes de randonnées : à pied, sur l’eau, en paddle, en kayak, et même à cheval !

Ce sera la randonnée sous toutes ses formes avec la précieuse participation de Quimperlé Communauté, Lorient Agglomération et des partenaires des offices de tourisme qui vous attendent dans leurs structures à tarif spécial « Semaine des Randonnées », et bien d’autres surprises ! Check-list dans le sac : Gourde, collation, pique-nique, vêtement chaud, coupe-vent, couvre-chef, lunettes de soleil et bonne humeur !

Laissez-vous guider, on s’occupe du reste ! Programme complet et réservations : https://www.quimperle-terreoceane.com/semaine-rando/ +33 2 98 39 67 28 https://www.quimperle-terreoceane.com/semaine-rando/ Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Quimperlé Finistère Ville Quimperlé Quimperlé lieuville Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle-quimperle/

Semaine des Randonnées, découvertes et activités nature en pays de Quimperlé et Lorient 2023 Quimperlé 2023-06-10 was last modified: by Semaine des Randonnées, découvertes et activités nature en pays de Quimperlé et Lorient 2023 Quimperlé Quimperlé 10 juin 2023 finistère Quimperlé Quimperlé Finistère Quimperlé Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère