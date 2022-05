Semaine des Randonnées 2022 – Sortie en goélette à Beg Porz Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: 29350

Moëlan-sur-Mer

Semaine des Randonnées 2022 – Sortie en goélette à Beg Porz Moëlan-sur-Mer, 15 juin 2022, Moëlan-sur-Mer. Semaine des Randonnées 2022 – Sortie en goélette à Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer

2022-06-15 – 2022-06-15 Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz

Le domaine de Beg Porz vous propose pour l'apéro une balade gourmande à bord d'une goélette guidée par un skipper « local » pour qui le milieu marin n'a pas de secrets, tout en dégustant quelques huîtres. Les plus courageux pourront s'essayer à la navigation… Attention maximum 10 pers et minimum 4 pers.

