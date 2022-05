Semaine des Randonnées 2022 – Sortie en caravelle le long des côtes du Pouldu Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Semaine des Randonnées 2022 – Sortie en caravelle le long des côtes du Pouldu Clohars-Carnoët, 11 juin 2022, Clohars-Carnoët. Semaine des Randonnées 2022 – Sortie en caravelle le long des côtes du Pouldu Place de l’Océan Base nautique Clohars-Carnoët

2022-06-11 – 2022-06-11 Place de l’Océan Base nautique

Clohars-Carnoët Finistère Une belle occasion de goûter, en petit comité, aux plaisirs de la voile avec l’île de Groix pour horizon. Laissez-vous guider par le skipper, à moins que vous ne souhaitiez tirer quelques bords ? Une randonnée signée Service des Sports de Clohars-Carnoët. 2 sessions : 14h-16h et 16h-18h

Capacité 4 adultes ou 3 adultes et 2 enfants (4 ans minimum)

Rendez-vous à la base nautique 1/4 d’heure avant le départ. Une belle occasion de goûter, en petit comité, aux plaisirs de la voile avec l’île de Groix pour horizon. Laissez-vous guider par le skipper, à moins que vous ne souhaitiez tirer quelques bords ? Une randonnée signée Service des Sports de Clohars-Carnoët. 2 sessions : 14h-16h et 16h-18h

Capacité 4 adultes ou 3 adultes et 2 enfants (4 ans minimum)

Rendez-vous à la base nautique 1/4 d’heure avant le départ. Place de l’Océan Base nautique Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Place de l'Océan Base nautique Ville Clohars-Carnoët lieuville Place de l'Océan Base nautique Clohars-Carnoët Departement Finistère

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet/

Semaine des Randonnées 2022 – Sortie en caravelle le long des côtes du Pouldu Clohars-Carnoët 2022-06-11 was last modified: by Semaine des Randonnées 2022 – Sortie en caravelle le long des côtes du Pouldu Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 11 juin 2022 Clohars-Carnoët finistère

Clohars-Carnoët Finistère