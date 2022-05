Semaine des Randonnées 2022 – Randonnée à cheval Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: 29350

Moëlan-sur-Mer

Semaine des Randonnées 2022 – Randonnée à cheval Moëlan-sur-Mer, 15 juin 2022, Moëlan-sur-Mer. Semaine des Randonnées 2022 – Randonnée à cheval Les Poneys du Bélon Impasse de Kervignes Moëlan-sur-Mer

2022-06-15 10:30:00 – 2022-06-15 14:00:00 Les Poneys du Bélon Impasse de Kervignes

Moëlan-sur-Mer 29350 Catherine et Yves des Poneys du Belon vous accompagnent pour une promenade équestre que vous soyez débutants ou déjà expérimentés, enfants et adultes. La ferme équestre se trouve au bord du Bélon dans un cadre enchanteur. Catherine et Yves des Poneys du Belon vous accompagnent pour une promenade équestre que vous soyez débutants ou déjà expérimentés, enfants et adultes. La ferme équestre se trouve au bord du Bélon dans un cadre enchanteur. Les Poneys du Bélon Impasse de Kervignes Moëlan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 29350, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Les Poneys du Bélon Impasse de Kervignes Ville Moëlan-sur-Mer lieuville Les Poneys du Bélon Impasse de Kervignes Moëlan-sur-Mer Departement 29350

Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 29350 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moelan-sur-mer/

Semaine des Randonnées 2022 – Randonnée à cheval Moëlan-sur-Mer 2022-06-15 was last modified: by Semaine des Randonnées 2022 – Randonnée à cheval Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 15 juin 2022 29350 Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer 29350