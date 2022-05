Semaine des Randonnées 2022 – La ria de Merrien, Doëlan, perles de Rias Moëlan-sur-Mer, 14 juin 2022, Moëlan-sur-Mer.

Semaine des Randonnées 2022 – La ria de Merrien, Doëlan, perles de Rias Rue de la Digue Parking de la digue Moëlan-sur-Mer

2022-06-14 08:45:00 – 2022-09-18 17:00:00 Rue de la Digue Parking de la digue

Moëlan-sur-Mer 29350

9,5 km le matin et 10 km l’après-midi

La magie des rias à l’état pur pour ces deux circuits qui vous mèneront de criques en ports.

Depuis la pointe de Kersecol vous découvrirez au cours de la matinée la ria de Merrien. Merrien la discrète, Merrien la sauvage, sa rive droite et ses ostréiculteurs renommés et sa rive gauche où la nature garde jalousement ses droits pour le plus grands plaisirs des randonneurs : Eaux translucides, cale tranquille et ses bateaux en mouillage, forêt de pin, ajoncs, genêts en fleurs, vestiges… Vous vous sentirez privilégiés dans ce cadre enchanteur à l’abri de la houle.

L’après-midi, vous respirerez l’air du large en suivant le GR34. Porz Bali, Porz Chinec, Porz Teg, Porz Lamat, Port Blan et Porz Stancou sont autant de criques qui jalonneront votre parcours jusqu’au petit port de Doëlan. Doëlan, la carte postale vivante, le charme pittoresque et authentique d’un petit port de pêche breton… Des vues imprenables là encore, n’oubliez pas votre appareil photo ! L’incursion dans les terres pour le chemin du retour ne vous laissera pas indifférents : Autant de vallées et de ruisseaux à franchir que de criques précédemment citées ! Petits villages de pêcheurs, charmants logis aux jardins fleuris, forêts et petits bois ponctueront le circuit.

Les parcours seront ponctués d’interventions historiques et d’anecdotes assurées par Jacques Noël, passionné et enfant du pays.

Matin : Randonnée bucolique dans la campagne querriennoise.

A voir en chemin : Chaumière, ruisseaux, cascade, passerelle, fontaines, chapelle.

RDV : La Clarté 29310 QUERRIEN

Coordonnées GPS : 47.975665403783935, -3.5687350863404994

Après-midi : Randonnée découverte de la Vallée du Naïc

A voir en chemin : Point de vue de Kervariet, vallée du Naïc, panneaux d’interprétation, Chapelle de la Trinité.

RDV : La Clarté 29310 Querrien

Coordonnées GPS : 47.975665403783935, -3.5687350863404994

Parcours le matin, rdv 8h45, départ 9h

Parcours l’après-midi, rdv 13h45, départ 14h

Rue de la Digue Parking de la digue Moëlan-sur-Mer

