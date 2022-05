Semaine des Randonnées 2022 – La campagne de Querrien et la Vallée du Naïc Querrien, 12 juin 2022, Querrien.

Semaine des Randonnées 2022 – La campagne de Querrien et la Vallée du Naïc Querrien

2022-06-12 08:45:00 – 2022-06-12 17:00:00

Querrien Finistère

11,5 km le matin et 9 km l’après-midi

C’est dans les terres du Finistère sud que nous partons aujourd’hui, sur la commune de Querrien. La randonnée du matin, champêtre, nous mènera sur des chemins boisés et arborés. Chaumière, ruisseaux, cascade, passerelle et fontaines jalonneront le parcours, avec notamment la fontaine de la Clarté : de type monumentale, elle est entourée d’une enceinte en pierre. La partie extérieure est du XVIe siècle et la partie centrale du XVIIe. Le pardon a lieu tous les ans le 15 août. La fontaine est réputée pour guérir les maux d’yeux.

Non loin s’élève la chapelle du même nom, Notre-Dame de la Clarté, construite au XVIe siècle en forme de croix latine. Le calvaire sera érigé en 1885 et la chaire à prêcher en 1900 par le sculpteur Bazas à la demande du recteur. A l’origine elle était privée et propriété de la famille Tinteniac.

La randonnée de l’après-midi ne sera pas moins bucolique : Vous découvrirez le point de vue de Kervariet, avant d’atteindre la vallée du Naïc, affluent de la rive droite de l’Ellé. Autrefois cette rivière regorgeait de saumons, elle est toujours réputée pour ses frayères. Le parcours est très ludique, il est jalonné de panneaux d’interprétations que nous prendrons plaisir à découvrir à chaque détour de chemin. Nous flirterons avec le département du Morbihan pour découvrir la chapelle de la Trinité sur la commune de Lanvénégen où d’imposant travaux de réfection sont en cours pour lui redonner un toit. Un acte malveillant l’en avait dépourvu depuis 1948.

Le parcours sera ponctué d’interventions historiques avec la collaboration de l’association Nature et Patrimoine.

———————

Matin : Randonnée bucolique dans la campagne querriennoise.

A voir en chemin : Chaumière, ruisseaux, cascade, passerelle, fontaines, chapelle.

RDV : La Clarté 29310 QUERRIEN

Coordonnées GPS : 47.975665403783935, -3.5687350863404994

Après-midi : Randonnée découverte de la Vallée du Naïc

A voir en chemin : Point de vue de Kervariet, vallée du Naïc, panneaux d’interprétation, Chapelle de la Trinité.

RDV : La Clarté 29310 Querrien

Coordonnées GPS : 47.975665403783935, -3.5687350863404994

Parcours le matin, rdv 8h45, départ 9h

Parcours l’après-midi, rdv 13h45, départ 14h

