Semaine des Randonnées 2022 – Descente de la Laïta en canoë Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: 29300

Quimperlé

Semaine des Randonnées 2022 – Descente de la Laïta en canoë Quimperlé, 17 juin 2022, Quimperlé. Semaine des Randonnées 2022 – Descente de la Laïta en canoë Rue du Viaduc Base de canoë Kayak Quimperlé

2022-06-17 09:00:00 – 2022-06-17 15:00:00 Rue du Viaduc Base de canoë Kayak

Quimperlé 29300 Le Canoë Kayak Club de Quimperlé vous invite à suivre le courant de la Laïta de Quimperlé à l’embouchure au Pouldu. 18km à explorer : un petit air de vallée canadienne pour ce circuit 100% nature. Les bancs de sable qui se découvrent à marée basse donnerons un air de Robinson à votre pique-nique (à apporter avec vous !). Retour en minibus. Départs tous les 1/4 d’heure de 9h à 10h. Le Canoë Kayak Club de Quimperlé vous invite à suivre le courant de la Laïta de Quimperlé à l’embouchure au Pouldu. 18km à explorer : un petit air de vallée canadienne pour ce circuit 100% nature. Les bancs de sable qui se découvrent à marée basse donnerons un air de Robinson à votre pique-nique (à apporter avec vous !). Retour en minibus. Départs tous les 1/4 d’heure de 9h à 10h. Rue du Viaduc Base de canoë Kayak Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 29300, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Rue du Viaduc Base de canoë Kayak Ville Quimperlé lieuville Rue du Viaduc Base de canoë Kayak Quimperlé Departement 29300

Quimperlé Quimperlé 29300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Semaine des Randonnées 2022 – Descente de la Laïta en canoë Quimperlé 2022-06-17 was last modified: by Semaine des Randonnées 2022 – Descente de la Laïta en canoë Quimperlé Quimperlé 17 juin 2022 29300 Quimperlé

Quimperlé 29300