Semaine des Randonnées 2022 – Découverte des plantes sauvages et médicinales
Clohars-Carnoët
2022-06-17
Lieu-dit Doëlan Rive Droite Devant la capitainerie du port

Dominique l'apothicaire né en 1756 vous racontera Doëlan au Moyen-Age, vous emmenant avec humour et au travers d'anecdotes le long des sentiers côtiers, à la découverte de plantes sauvages (propriétés médicinales, usages culinaires, remèdes et légendes). Ne manquez pas de lui demander le secret de l'élixir de longue vie !

+33 2 98 39 36 75
https://www.quimperle-terreoceane.com/semaine-rando/

