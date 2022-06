Semaine des Randonnées 2022 – Crossfit

Semaine des Randonnées 2022 – Crossfit, 17 juin 2022, . Semaine des Randonnées 2022 – Crossfit

2022-06-17 – 2022-06-17 Venez tester une séance footing pas comme les autres avec le Service des Sports de Clohars-Carnoët ! Echauffement musculaire et cardio, parcours d'endurance ponctué d'exercices, avec la mer en ligne de mire.

