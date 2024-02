SEMAINE DES METIERS DU TOURISME RENCONTRE AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX Remiremont, mercredi 13 mars 2024.

Des produits de qualité en circuit court c’est possible !

Des producteurs locaux vous accueilleront , un moment d’échange et de convivialité.

Vous pourrez repartir avec le guide des producteurs locaux contenant les bonnes adresses avec des produits locaux et de qualité !Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-13 17:00:00

6 Place Christian Poncelet

Remiremont 88200 Vosges Grand Est remiremont@otrp.fr

