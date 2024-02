SEMAINE DES METIERS DU TOURISME FORUM DES METIERS DU TOURISME ET JOB DATING Remiremont, lundi 11 mars 2024.

Lundi

Des experts passionnés vous convient à explorer leur univers professionnel et à découvrir les coulisses de leur métier.

Un moment d’échange pour découvrir les coulisses d’un office de tourisme et des différents métiers liés au tourisme.

Apportez votre CV et venez rencontrer les professionnels du tourisme prêts à recruter.

Retrouvez toute la semaine les offres d’emploi affichées au bureau de Remiremont.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-11 14:00:00

fin : 2024-03-11 17:00:00

6 Place Christian Poncelet

Remiremont 88200 Vosges Grand Est remiremont@otrp.fr

