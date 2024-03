Semaine des initiatives Réinventer le potager Herbo’jardin Rosnay, samedi 4 mai 2024.

Semaine des initiatives Réinventer le potager Herbo’jardin Rosnay Vendée

Étés de plus en plus chauds, ressource en eau qui diminue, les potagers doivent se réinventer ! Julien de la ferme Herbo’jardin vous expliquera comment cultiver légumes, fleurs et aromates tout en économisant l’eau et en préservant la biodiversité. Devenez un expert du sol vivant et de la permaculture !

Vente de plants à l’issue de la visite

Accès PMR possible

Parking sur place

Pansez au covoiturage .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 15:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

Herbo’jardin 4 Le Treuil

Rosnay 85320 Vendée Pays de la Loire

L’événement Semaine des initiatives Réinventer le potager Rosnay a été mis à jour le 2024-03-20 par Vendée Expansion