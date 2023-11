Semaine des galeries parisiennes de l’estampe et du dessin Catégorie d’Évènement: ile de france Semaine des galeries parisiennes de l’estampe et du dessin, 24 novembre 2023, . Du vendredi 24 novembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit Horaires d’ouverture selon chaque galerie / Entrée libre C’est l’occasion de déambuler au cœur de Paris à la découverte d’œuvres anciennes et contemporaines, d’artistes sélectionnés par des professionnels passionnés. La semaine des galeries parisiennes de l’estampe et du dessin L’occasion de déambuler au cœur de Paris à la découverte d’œuvres anciennes et contemporaines, d’artistes sélectionnés par des professionnels passionnés. Galeries participantes Galerie Arenthon – 3, quai Malaquais Paris 6e –

www.galeriearenthon.com

Galerie Nathalie Béreau – 17, rue Chapon Paris 3e – www.nathaliebereau.com

Galerie Christian Collin – 11, rue Rameau Paris 2e – www.collin-estampes.fr

Galerie Lise Cormery – 6, rue de Lanneau Paris 5e – www.lisecormery.com

Galerie Documents 15 – 15, rue de l’Échaudé Paris 6e – www.galeriedocuments15.com

Galerie Grillon – 44, rue de Seine Paris 6e – www.galeriegrillon.fr

Galerie Baudoin Lebon – 21, rue Chapon Paris 3e – www.baudoin-lebon.com

Le Coin des arts – Saint-Germain-des-Prés – 6, rue de l’Échaudé Paris 6e – www.lecoindesarts.com

Le Coin des arts – Le Marais – 53, rue de Turenne Paris 3e – www.lecoindesarts.com

Galerie Martine Namy-Caulier – 36, rue des Saints-Pères Paris 7e

Galerie Lelong & Co. – 13, rue de Téhéran Paris 8e – www.galerie-lelong.com

Galerie Martinez D. – 15, rue de l’Échaudé Paris 6e – www.estampesmartinez.com

Galerie Sagot – Le Garrec – 10, rue de Buci – Fond cour gauche Paris 6e – www.sagot-legarrec.fr

Galerie Saphir – 69, rue du Temple Paris 3e – www.galeriesaphir.com

Galerie Xavier Seydoux – 43, rue Jacob Paris 6e – www.galerie-seydoux.fr Paris Contact : https://www.csedt.org/ +33145446228 contact@csedt.org

