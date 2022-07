Semaine des écoles de rugby

Semaine des écoles de rugby, 17 septembre 2022, . Semaine des écoles de rugby



2022-09-17 – 2022-09-17 Une initiation au rugby proposé pour les plus jeunes par les passionnés du club de Soissons. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville