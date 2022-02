Semaine des Droits des Femmes Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Semaine des Droits des Femmes Castanet-Tolosan, 7 mars 2022, Castanet-Tolosan. Semaine des Droits des Femmes

du lundi 7 mars au vendredi 11 mars à Castanet-Tolosan

### **Lundi 7 mars – 20h15 – MJC Ciné 113** **Ciné-débat « Man Ray et les équations shakespeariennes »** Proposé par Les Maths En Scène en partenariat avec l’Institut Henri Poincaré Tarif 4€ ### **Mardi 8 mars – MJC Ciné 113** 17h15 – Les figures de l’ombre 20h15 – Les femmes du pavillon J (VOST FR) 4€ pour les femmes / Tarifs habituels ### **Mardi 8 mars – 20h30 – Salle Jacques Brel** **Concerts – Entrée libre** Chorale Le Cri du Chœur – chants de tous pays répertoire des femmes en lutte AÇAI – hommage aux musiciennes latino-américaines ### **Mercredi 9 mars – 20h30** ### **Auditorium Espace Jacques Brel** Dans le cadre du festival international « Les Maths dans tous leurs états » **Conte « Les diamants parfaits »** par Marie Lhuissier, conteuse et mathématicienne, accompagnée du musicien Frédéric Deschodt Entrée libre ### **Jeudi 10 mars – 20h30** ### **MJC Le Labo** **Conférence voyage et expo sur l’Ethiopie** Participation libre Sur réservation : [coordination@mjccastanet.fr](mailto:coordination@mjccastanet.fr) ### **Du 8 au 25 mars – Hall Espace Jacques Brel** **Exposition « les femmes mathématiciennes à travers l’Europe »** Proposée par Les Maths en scène dans le cadre du Festival international Les Maths dans tous leurs états. ### **Et aussi…** **Signature de la Charte européenne pour l’Egalité des femmes et des hommes dans la vie locale.** Mardi 8 mars – 18h – Mail des Ormes **Dévoilement des plaques des rues des Ormes**, rendant hommage à de grandes figures féminines. Programme complet Informations : [www.castanet-tolosan.fr](http://www.castanet-tolosan.fr) / [www.mjc.castanet-tolosan.fr](http://www.mjc.castanet-tolosan.fr) / [www.lesmathsenscene.fr](http://www.lesmathsenscene.fr) Expositions, films, spectacles, concerts, rencontres… Castanet-Tolosan CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T08:00:00 2022-03-07T21:00:00;2022-03-08T08:00:00 2022-03-08T21:00:00;2022-03-09T08:00:00 2022-03-09T21:00:00;2022-03-10T08:00:00 2022-03-10T21:00:00;2022-03-11T08:00:00 2022-03-11T21:00:00

Catégories d'évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne
Lieu Castanet-Tolosan

