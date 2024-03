Semaine des droits des femmes à l’Espace culturel Busserine rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement, mardi 5 mars 2024.

Une semaine thématique autour des droits des femmes en proposant au public un panel varié de manifestations

La Mairie des 13/14 arrondissements et l’Espace Culturel Busserine mettent en avant, cette année encore, une semaine thématique autour des droits des femmes en proposant au public un panel varié de manifestations cinéma documentaire, concert festif, rencontres.





Mardi 5 mars 14h



L’Ombre des mains

Un documentaire de Ali Benrezkallah

Partout dans le monde, les femmes subissent l’inégalité, l’injustice, l’humiliation, la violence. A la cité de la Castellane, comme ailleurs, les femmes se mettent en mouvement pour sauver le minimum vital la dignité.



Jeudi 7 Mars 20h30



Concert / Les Poulettes

Quatre instruments et trois voix, le quartet féminin Les Poulettes présente un univers poétique et festif. La musique est composée par différents membres du groupe; elle est teintée de nombreuses influences, et accompagne des textes légers ou incisifs, qui racontent des histoires d’amour, de voyage, de combat, et offrent un regard de femmes dans ce début de siècle.

Sur scène, les Poulettes vous invitent, tout en simplicité, à un cocktail pétillant où la musique est vecteur de joie et de partage, où charme, bonne humeur et convivialité rythment les interprétations.



Vendredi 8 Mars 14h

Tables Rondes

Avec l’association Schebba

La déconstruction des genres dans les métiers et la confiance en soi sont au programme de cette journée qui interroge sur la place des femmes dans la société.



Mardi 13 Mars 20h

Kamel Comédie Club

Une programmation très féminine avec Sonia Bakri, Aïcha Hachemi, Faouzia et Lory ! .

rue Mahboubi Tir Espace Culturel Busserine

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

