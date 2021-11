Semaine des droits de l’enfant Mairie de Colomiers, 25 novembre 2021, Colomiers.

Mairie de Colomiers, le jeudi 25 novembre à 20:30

Dans le cadre de la Semaine des Droits de l’enfant, coorganisée par la Ville de Colomiers et l’UNICEF, le cinéma Le Grand Central propose deux séances du film documentaire ** »Gogo »**, de Pascal Plisson : * **Mercredi 24 à 14h30** Tarifs : 6€ et 4,50€ pour les moins de 14 ans * **Jeudi 25 à 20h30** Tarif unique : 1,50 € achat des places uniquement à l’accueil du cinéma. Ce film évoque le parcours de Gogo, âgée de 94 ans et sage-femme depuis 75 ans, qui partage aujourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses et des élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la doyenne des écolières se lance un défi : réussir son examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre ! « Gogo n’est pas allée à l’école par hasard. Il y a cinq ans, elle s’est rendu compte que ses propres arrière-petites-filles n’étaient pas scolarisées, parce qu’au Kenya on s’occupe plutôt d’éduquer les garçons, et ça l’a indignée. Elle leur a dit : « Puisque c’est comme ça, je vais vous emmener avec moi », raconte Pascal Plisson. > [Plus d’infos](https://www.veocinemas.fr/grand-central-colomiers/film/302797/) **Détails sur le lieu**: Cinéma Le Grand Central

