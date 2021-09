Paris Théâtre de la Ville - Petit Studio Paris Semaine des cultures étrangères Théâtre de la Ville – Petit Studio Paris Catégorie d’évènement: Paris

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à Théâtre de la Ville – Petit Studio

Je préfère que tu ne sois pas la Lune ————————————- Lecture musicalisée des poèmes contemporains taïwanais, en français et en mandarin, avec Yilin Yang (comédienne taïwanaise), Yaping Wang (en yangqin et d’autres instruments) et Jean-Michel Susini (violon) …. (distribution en cours). Les artistes franco-taïwanais présenteront les poèmes de Chen Yuhong, Lo Chih Ch’eng, Jing Hsiang Hai, Yinni, entre autres, dans une installation onirique de l’artiste taïwanais Tsai Hsin Yun. Une expérimentation des sons et des mots. Au rivage, le poète fouille dans la poche de son pantalon. Et une Lune s’échappe à l’eau. Dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères.

Entrée libre

Je préfère que tu ne sois pas la Lune Théâtre de la Ville – Petit Studio 1 avenue Gabriel 75008 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T21:30:00;2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:30:00;2021-10-16T19:00:00 2021-10-16T20:30:00

Lieu Théâtre de la Ville - Petit Studio Adresse 1 avenue Gabriel 75008 Paris Ville Paris