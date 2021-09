Semaine des cultures étrangères Institut Polonais de Paris, 24 septembre 2021, Paris.

Semaine des cultures étrangères

du vendredi 24 septembre au vendredi 15 octobre à Institut Polonais de Paris

EXPOSITION – Paris Saint-Lazare. Exposition évènement autour du mouvement chez Kieślowski. —————————————————————————————— Krzysztof Kieślowski (1941 – 1996) est un des grands maîtres du cinéma polonais du XXe siècle. L’Institut Adam Mickiewicz, l’Institut polonais de Paris et SNCF Gares & Connexions s’associent pour présenter en Gare Saint-Lazare une exposition évènement autour du thème du mouvement. Krzysztof Kieślowski a changé de lieu de résidence dès son plus jeune âge. Lui et sa famille étaient en perpétuel mouvement ; Sokołowsko, Łódź, Varsovie, Cracovie, Paris, Genève… Dans le cadre de sa riche filmographie, il a opéré aussi de nombreux « transferts » et « déplacements » – du monde du documentaire à celui de la fiction cinématographique et de la métaphysique, des productions polonaises aux productions étrangères… Ses scénarios reposaient sur un entrelacement de motifs et de symboles visuels, les personnages de ses films faisaient souvent des voyages intérieurs… Avec cette exposition grand format, il s’agit d’inviter le public à découvrir les moments les plus importants de la vie et de la carrière de Krzysztof Kieślowski, à travers un voyage en sept étapes différentes, qui prend place dans l’une des gares les plus symboliques du cinéaste polonais. La gare Saint-Lazare est en effet un lieu important du film La double vie de Véronique (1991), dont on célèbre le 30e anniversaire cette année. Le caractère unique de cette exposition ne s’explique pas seulement par la qualité des images proposées provenant des archives du maître à Sokołowsko – archives qui ont été obtenues grâce à la coopération avec Maria Kieślowska, l’épouse du réalisateur -, mais aussi par les liens fructueux entre elles. Dans cet accrochage, le parti pris a été d’introduire un élément « filmique », illusion de mouvement. Dans la lignée de l’essai cinématographique La Jetée de Chris Marker, qu’appréciait Kieslowski, il s’agit d’éveiller la perception du public par le biais de « surprises visuelles », consistant à accoler deux photographies différentes mais très similaires en termes de composition. Ces jeux d’écho prolongent la démarche philosophique de Kieslowski. L’auteur de Le Hasard a très souvent introduit des miroirs ou d’autres objets symboliques dans ses films, qui reflétaient non seulement l’image du personnage lui-même, mais aussi l’autre dimension (souvent cachée) d’une situation donnée. Kieślowski, qui était toujours en mouvement, a exploré ce qui est « conscient », « visible » et « inhabituel », ce qui est « magique » et « mystérieux », ce qui va au-delà de la face officielle de la réalité. Diana Dąbrowska Commisaire de l’exposition Dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères.

Entrée libre

Institut Polonais de Paris 31, rue Jean Goujon Paris Paris 8e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

