Semaine des cultures étrangères Institut Culturel Italien de Paris – Hôtel de Galiffet, 29 septembre 2021, Paris.

Semaine des cultures étrangères

Institut Culturel Italien de Paris – Hôtel de Galiffet, le mercredi 29 septembre à 19:00

Les leçons sciasciennes ———————– Hommage à Leonardo Sciascia organisé à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance. Francesco Izzo (Comitato Nazionale Centenario Sciasciano) introduira la rencontre, Domenico Scarpa (Centro Internazionale di Studi Primo Levi, Turin) présentera le recueil d’essais de Sciascia, Stendhal for ever (Cahiers de l’Hôtel de Galliffet) et Davide Luglio (Université Paris-Sorbonne) explorera les liens entre Sciascia et Foucault. Paolo Grossi (Cahiers de l’Hôtel de Galliffet – Comitato Nazionale Centenario Sciasciano) animera la soirée. Sciascia et Foucault ont récemment été rapprochés par la critique sur la base des affirmations de l’écrivain sicilien qui se disait un lecteur passionné du philosophe français. Au moment où les recherches sur les rapports entre Sciascia et la France connaissent un regain d’intérêt, il nous semble utile de revenir sur la question de la proximité entre ces deux intellectuels. Les concepts de « pouvoir » et de « vérité », qui sont au cœur de l’œuvre de Sciascia et qui traversent aussi celle de Foucault, nous fourniront la base pour l’analyse des affinités mais aussi des différences entre le penseur français et le romancier italien. Les « leçons sciasciennes dans le monde » sont une initiative promue par le Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Leonardo Sciascia, présidé par la Sénatrice Emma Bonino, et par l’Associazione Amici di Leonardo Sciascia, en collaboration avec l’Università per Stranieri di Perugia et l’Istituto per l’Enciclopedia Italiana Treccani et avec le patronage du Ministère italien des affaires étrangères et de la coopération internationale. Dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères.

Entrée libre

Les leçons sciasciennes dans le monde arrivent à Paris

Institut Culturel Italien de Paris – Hôtel de Galiffet 50 Rue de Varenne 75007 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T19:00:00 2021-09-29T21:00:00