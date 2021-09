Paris Institut Culturel Italien de Paris - Hôtel de Galiffet Paris Semaine des cultures étrangères Institut Culturel Italien de Paris – Hôtel de Galiffet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Institut Culturel Italien de Paris – Hôtel de Galiffet, le lundi 27 septembre à 19:00

Concert / Cansos: Troubadours Art Ensemble —————————————— En mêlant instruments anciens et contemporains, Troubadours Art Ensemble réactualise l’art des troubadours dans une interprétation expressionniste et colorée. Le concert sera introduit par Fredo Valla, auteur du film Bogre, et par Gérard Zuchetto. Avec : Jodël Grasset-Saruwatari (oud, psaltérion), Sandra Hurtado-Ròs (chant, serpatti), Patrice Villaumé (vielle à roue ténor, tympanon) et Gérard Zuchetto (chant, claris, direction). Soirée réalisée en collaboration avec l’Association Anteprima.

Entrée libre

2021-09-27T19:00:00 2021-09-27T21:30:00

