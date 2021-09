Paris Conservatoire Maurice Ravel Paris Semaine des cultures étrangères Conservatoire Maurice Ravel Paris Catégorie d’évènement: Paris

NORWID, CELUI QUI VEUT VOIR ( NORWID WIZJONER ) ———————————————– Une pianiste aux doigts de fée, une actrice dense et dansante, une chanteuse lyrique brodeuse, un acteur du voyage, un poète en correspondance, des valises de gares pleines de correspondances, le piano de Chopin, des cordes sensibles, des habits noirs, des habits blancs, une écharpe rouge infinie, des aiguilles à tricoter le temps, un métronome au chœur battant, des bâtons de lumière, deux cents bougies, un crâne de poussières d’étoiles, un sablier du désert, un sabre à vent, du sel de mer, des haïkus fleuris, des ombres chinoises, des somnambules éveillés, des esprits flottants, une fenêtre sur Seine, un dictaphone, un satellite, deux langues conjuguées … tous ceux-ci et tout cela réunis, ont orchestré d’un seul mouvement une cérémonie théâtrale atemporelle et organique pour vous inviter à voir NORWID, CELUI QUI VEUT VOIR. Un spectacle franco-polonais poétique en voix, musique, corps, images et objets, marquant le bicentenaire de la naissance du poète Polonais Cyprian Kamil Norwid. *Cet évènement se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. La présentation du Pass Sanitaire sera exigé *Votre place sera automatiquement remboursée en cas d’annulation pour contraintes sanitaires Dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères. Norwid, celui qui veut voir Conservatoire Maurice Ravel 67 Avenue Edison 75013 Paris France Paris Paris

