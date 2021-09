Semaine des cultures étrangères Cinéma Le Grand Action, 1 octobre 2021, Bassoues.

11ème Panorama du Cinéma Grec Contemporain. ——————————————— Malgré les contraintes et les circonstances si particulières nous sommes heureux de pouvoir vous présenter cette nouvelle édition qui aura finalement lieu en octobre plutôt qu’au mois de mars, comme nous avions l’habitude les années précédentes. Du 1 au 3 octobre, vous aurez l’occasion de découvrir la nouvelle production cinématographique grecque qui a marqué 2019 et 2020. Nous vous proposerons des films de fiction et des documentaires qui ont été sélectionnés dans des festivals internationaux et qui reflètent la richesse de cette création contemporaine. Parmi cette sélection, les films comme Eftihia (record d’entrées en Grèce) et Limogé, qui seront projetés pour la première fois en France, ou encore Apples (sélection grecque aux Oscars). Le Centre Culturel Hellénique contribue activement à la diffusion de la production cinématographique grecque dans le monde francophone et en France à travers son travail de traduction et de sous-titrage. Cette 11ème édition se déroulera cette année encore au cinéma Grand Action, notre partenaire depuis 2018, qui accueille également “Les rendez-vous du cinéma grec” tout au long de l’année. Le Centre du Cinéma Grec (Greek Film Centre), partenaire historique du Panorama du Cinéma Grec Contemporain, sera à nouveau à nos côtés pour cette édition. Dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères.

Tarif : Plein tarif : 9,50€ Tarif réduit : 7,50€ (senior, étudiant, famille nombreuse, demandeur d’emploi…) Adhérents du CCHEL : 7,50€ Moins de 26 ans : 6€ Carte illimité UGC – MK2 acceptée Ciné Carte CIP acceptée

