Saül a échappé en tant qu’enfant à la Shoah à venir en étant envoyé de Vienne à Bruxelles par un Kindertransport. Désormais en 1986, il est sur la voie de la résilience et propriétaire d’un Délicatessen dédié au 7e Art. Avec Joakin, son protégé, un jeune réalisateur chilien, ils décident d’écrire l’histoire de l’enfance de Saül et d’en faire un film. Mais l’amour vient frapper à sa porte et le confronte à son passé d’enfant caché … Projection en avant-première dans le cadre du 30e Quinzaine du cinéma francophone et la Semaine des cultures étrangères.

Tarif plein : 5€ Tarif réduit : 3€

Projection du film: LE CHEMIN DU BONHEUR de Nicolas Steil en avant-première dans le cadre du 30e Quinzaine du cinéma francophone Centre Wallonie-Bruxelles – Salle de spectacle 46 rue Quincampoix 75004 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T19:00:00 2021-09-26T21:00:00

