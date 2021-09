Semaine des cultures étrangères Centre culturel irlandais, 30 septembre 2021, Paris.

Semaine des cultures étrangères

Centre culturel irlandais, le jeudi 30 septembre à 19:00

Concert. ——– Niwel Tsumbu et Eamonn Cagney —————————– Forts de seize années de collaboration, le guitariste Niwel Tsumbu et le percussionniste Eamonn Cagney sont reconnus pour leur incroyable alchimie musicale et leurs performances aussi captivantes que joyeuses. Chacun explore de nombreux styles musicaux – de la musique traditionnelle irlandaise au jazz, en passant par les musiques world, contemporaine, électronique – et s’aventure également dans les domaines de l’opéra, du cinéma ou de la danse. Ensemble, le duo a réalisé de nombreux enregistrements et vidéos, qui lui ont valu des apparitions régulières dans les médias nationaux et internationaux. Pour ce concert au CCI, attendez-vous à être transporté par les sonorités mêlées de guitare classique et musique d’Afrique centrale, aux rythmes palpitants et aux mélodies contagieuses… “Le duo de Niwel Tsumbu et Eamonn Cagney est l’une des rencontres musicales interculturelles les plus authentiques, organiques et stimulantes qui ait émergé sur la scène musicale irlandaise.” (Mel Mercier, directeur de la Irish World Academy of Music and Dance) Dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères.

10€ (7€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

Centre culturel irlandais 5 rue des Irlandais, 75005 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T19:00:00 2021-09-30T21:00:00