Semaine des cultures étrangères Centre culturel de Serbie, 24 septembre 2021, Paris.

du vendredi 24 septembre au mercredi 13 octobre à Centre culturel de Serbie

Une exposition itinérante sur la libération de la Serbie à l’automne 1918 et les souvenirs, aujourd’hui encore, de la solidarité franco-serbe pendant la Grande Guerre. ———————————————————————————————————————————————————————– Il y a tout juste un siècle, la percée du Front de Salonique rendait possible l’avancée vers le Danube et l’Adriatique des troupes alliées de l’Armée d’Orient, ainsi que la libération de la Serbie, particulièrement meurtrie par la guerre. L’émotion liée à la libération de la Serbie par l’Armée d’Orient, que ce soit par les troupes françaises ou serbes qui étaient en première ligne, demeure au cœur de la mémoire collective dans de nombreuses villes de Serbie. Un siècle après, nombreuses sont les familles serbes qui entretiennent la mémoire de ceux qui ont combattu pour leur liberté, sur le front ou à l’arrière du front. Et nombreux sont les récits qui renvoient à la si particulière solidarité civile et militaire entre Français et Serbes à cette époque. Ces récits familiaux ont été recueillis de mars à juin 2018, suite à un appel à témoignages lancé par l’Institut français de Serbie. Certains de ces témoignages ont été intégrés dans cette exposition. Cette exposition est produite par l’Institut français de Serbie, avec le soutien de la Mission du centenaire (Paris) et Schneider Electric Serbie, en partenariat avec les municipalités, archives et musées des villes de : Belgrade, Kladovo, Knjaževac, Leskovac, Negotin, Niš, Pirot, Prokuplje, Vranje, Zaječar et avec la collaboration de Dr Stanislav Sretenović, historien (et auteur des textes historiques de l’exposition) et Dr Aleksandra Mirić, conservatrice du patrimoine (et conseillère pour le recueil et l’édition des témoignages des citoyens). Texte : Jasmina Konstantinovic, Institut français Belgrade Dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères.

Entrée libre

Solidarité militaire et civile franco-serbe durant la Grande Guerre

Centre culturel de Serbie 123, rue Saint Martin, 75004 Paris Paris Paris



2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T16:00:00;2021-09-27T10:00:00 2021-09-27T16:00:00;2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T16:00:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T16:00:00;2021-09-30T10:00:00 2021-09-30T16:00:00;2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T16:00:00;2021-10-04T10:00:00 2021-10-04T16:00:00;2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T16:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T16:00:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T16:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T16:00:00;2021-10-11T10:00:00 2021-10-11T16:00:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T16:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T16:00:00