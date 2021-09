Paris centre culturel Anatolie Paris Semaine des cultures étrangères centre culturel Anatolie Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Turquie vue par les écrivains voyageurs français ————————————————— est composée de textes extraits des œuvres d’auteurs tels que Jean Thévenot, Théophile Gautier, Jean-Baptiste Tevernier, Gérard de Nerval, Alphonse de Lamartine, Gustave Flaubert, Edmont About, Jean-Jack Ampére, François de Chateaubriand, Maxime de Camp, Pierre Loti, Joseph Michaud, Baptistin Poujoulat et Alexis de Valon. Ces textes couvrent une période allant du XVIIème jusqu’au début du XXème siècle. Chaque panneau comporte un titre correspondant à un thème, (Constantinople/Istanbul, Smyrne/Izmir, campagne, cosmopolitisme, bazar, hammam, eau, café, keyf, karagöz, théâtre, conteur, femme, cimetière, religion, derviche, tramway, politique (modernisme). Les textes sont illustrés d’une iconographie variée. L’intérêt littéraire que constitue cette exposition s’ajoute celui du témoignage d’une rencontre des cultures. Cette exposition est particulièrement recommandée aux centres culturels et aux collèges et lycées, où animateurs et enseignants peuvent l’utiliser en parallèle d’actions interculturelles. Dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères

