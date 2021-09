Paris Service culturel de la R. I. d’Iran à Paris Paris Semaine des cultures étrangères à Paris 2021 Service culturel de la R. I. d’Iran à Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Semaine des cultures étrangères à Paris 2021 Service culturel de la R. I. d’Iran à Paris, 24 septembre 2021, Paris. Semaine des cultures étrangères à Paris 2021

du vendredi 24 septembre au lundi 4 octobre à Service culturel de la R. I. d’Iran à Paris

Semaine des cultures étrangères à Paris 2021 ——————————————– * **La Genèse III** (du 24 septmbre au 8 octobre 2021) * **Jardin des roses de la langue persane et de l’art calligraphique** (le 28 septembre 2021) * **Soirée littéraire entre les Romans Persans** (le 1er octobre 2021) Plus d’informations : 01 45 49 19 20 [[cciran.paris@gmail.com](mailto:cciran.paris@gmail.com)](mailto:cciran.paris@gmail.com)

Entrée Libre

Semaine Culturelle Service culturel de la R. I. d’Iran à Paris 6 Rue Jean Bart 75006 Paris Paris Paris 6e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T16:00:00 2021-09-24T20:00:00;2021-09-28T16:00:00 2021-09-28T20:00:00;2021-10-01T18:00:00 2021-10-01T20:00:00;2021-10-04T14:00:00 2021-10-04T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Service culturel de la R. I. d’Iran à Paris Adresse 6 Rue Jean Bart 75006 Paris Ville Paris lieuville Service culturel de la R. I. d’Iran à Paris Paris