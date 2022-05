SEMAINE DES ARTS Saint-Léonard Saint-Léonard Catégories d’évènement: Saint-Léonard

Saint-Léonard Vosges Saint-Léonard 32ème édition placée sous le signe des arts de la table et parrainée par Logan Laug, jeune chef très prometteur avec des expositions, conférence, des animations, des concerts, un diaporama, un atelier d’écriture, une causerie et ARTREK.

Les expositions sont ouvertes du jeudi 26 au dimanche 29 mai : jeudi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h 30 ; samedi de 14 h à 18 h 30 et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Programme complet sur www.saintleonartexpression.fr +33 3 29 50 03 64 http://www.saintleonartexpression.fr/ Saint-Léonard

