Les invités de la SAM (Semaine des Amis Musiciens) vous présentent leur spectacle de musique légère intitulé L'opérette en voyage. Les solistes, les musiciens et les choristes vous emmèneront de Paris à Rio en passant par Vienne. Ils vous présenteront des extraits de La Vie Parisienne, La Veuve Joyeuse, Valses de Vienne, L´Auberge du Cheval Blanc et Séjour à Rio. Tarif : 15 € – Enfants de moins de 12 ans : 5 € Réservations à partir du 1er août : 02 99 61 76 26 Billets en vente à l'entrée des salles 45 minutes avant les concerts. Mercredi 18 août 2021 – 20h30 – Salle des fêtes de Ploubalay

Détails Catégories d'évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Salle des fêtes de Ploubalay Rue Ernest Rouxel Ville Beaussais-sur-Mer