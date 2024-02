Semaine des Alternatives aux Pesticides Truchtersheim, samedi 23 mars 2024.

La Semaine des Alternatives aux Pesticides est de retour et nous vous invitons à participer aux nombreuses animations gratuites proposées par la CoCoKo et la Mission Eau du SDEA: conférence, ateliers créatifs, cours de cuisine ou de jardinage, trocs de graines… Adaptés à tous, adulte, enfant ou à partager en famille, nous vous invitons à choisir les activités qui vous plaisent et qui seront l’occasion de vous informer et d’agir en faveur de l’environnement.

Au programme des ateliers, des conférences, des animations et des lectures. Tout le programme est détaillé sur le site de la Communauté de Communes https://www.kochersberg.fr/Actualites/Vivre/Semaine-pour-Alternatives-Pesticides-02793.html 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 16:00:00

32 rue des Romains

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Semaine des Alternatives aux Pesticides Truchtersheim a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg