Semaine des alternatives aux pesticides Truchtersheim, 2 mars 2022, Truchtersheim.

Semaine des alternatives aux pesticides Truchtersheim

2022-03-02 – 2022-03-30

Truchtersheim Bas-Rhin

Venez profiter de nombreuses animations (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) proposées par la CoCoKo et la Mission Eau du SDEA dans le cadre de la Semaine des Alternatives aux Pesticides. Au programme :

Le jardinage au naturel

* Atelier compostage et jardinage naturel

Mercredi 23 mars de 14h à 16h à Ittenheim

* Rencontre : troc de graines

Samedi 19 mars de 10h à 12h à la bibliothèque de Quatzenheim

* Conférence : traiter son verger 100% naturel ! avec l’association Fruits & Fleurs d’Illkirch

Samedi 26 mars à 10h à la bibliothèque de Quatzenheim

Ateliers “Fait-maison” animés par Ekogaï

* Atelier : fabrication de bee wrap et éponge tawashi

Samedi 26 mars de 10h à 12h à la bibliothèque de Willgottheim

* Atelier : ces déchets qui n’en sont pas

Samedi 26 mars de 14h30 à 16h30 à la MIK à Truchtersheim

Atelier jeu-vidéo

* Atelier : exploration et découverte de la biodiversité

Mercredi 30 mars de 14h à 17h à la MIK à Truchtersheim

Histoires, projection

* Graines d’histoires (à partir de 2 ans)

Mercredi 2 mars à 10h30 et 16h30 à la MIK à Truchtersheim

Samedi 5 mars à 10h30 à la MIK à Truchtersheim

* Graines d’éveil : naturer et jardin (de 0 à 36 mois)

Mercredi 16 mars à 9h30 et 10h30 à la MIK à Truchtersheim

* Ciné-débat consacré à l’apiculture avec l’association Api Kochersberg

Mercredi 30 mars à 20h au Trèfle à Truchtersheim – documentaire Le cri de l’abeille

Animations gratuites sur inscription obligatoire à partir du 15 février : www.weezevent.com/alternatives-aux-pesticides

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

