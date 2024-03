Semaine des alternatives aux écrans Escalquens Escalquens, lundi 25 mars 2024.

Semaine des alternatives aux écrans Venez participer à des ateliers et animations gratuites ! 25 – 31 mars Escalquens Entrée libre sans inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T08:30:00+01:00 – 2024-03-25T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T08:30:00+02:00 – 2024-03-31T19:00:00+02:00

Programme des ateliers et animations :

Mardi 26 mars – de 16h15 à 18h30 à l’école élémentaire : Découverte et animations autour d’un stand « alternatives aux écrans »

Mardi 26 mars – 20h30 à l'espace J. Cassan : Théatre forum « Les parents, les enfants, les écrans… et moi ! »

Mercredi 27 mars – de 14h à 18h à l'école élémentaire : Découverte et animations autour d'un stand « alternatives aux écrans »

Jeudi 28 mars – de 16h15 à 18h30 dans le Hall de la médiathèque : Atelier « Création de Kamishibai »

Mercredi 3 avril – de 14h à 17h dans le Hall de la médiathèque : Atelier « fin de réalisation et lecture de Kamishibai »

Tout au long de la semaine, retrouvez des ateliers spécifiques dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance à l’ALAE maternelle, des ateliers aviation (pliages, décorations et lancés) à l’ALAE Elementaire et des livret d’activités, lectures, chansons, recettes et jeux à l’école maternelle.

De plus, l’accès à la semaine médiathèque et à la ludothèque est libre et sans inscription tout au long de la semaine.

Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 73 73

semaine alternantives aux écrans