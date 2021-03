Bar-le-Duc Meuse Fm Bar-le-Duc Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme: Sur les ondes de Meuse Fm Meuse Fm Bar-le-Duc Catégorie d’évènement: Bar-le-Duc

du lundi 22 mars au dimanche 28 mars à Meuse Fm

Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme sur les ondes et les réseaux numérique de Meuse Fm Meuse Fm, la radio associative du département de la Meuse mettra à l’honneur sur ces ondes des chroniques sur la lutte contre les discriminations et le racisme pendant la semaine du 21 au 28 mars 2021 Des chroniques réalisées en collaboration avec le CIDFF de la Meuse. Meuse Fm mettra aussi à l’honneur sur son site internet, sa page YouTube et les réseaux sociaux ces chroniques et la mis en ligne des vidéos sur la lutte contre les discriminations et le racisme avec la participation des jeunes de l’association Meusienne de prévention. Les détails des horaires de diffusion et les raplays sont disponibles sur notre site internet [www.meuse-fm.com](http://www.meuse-fm.com)

En ligne – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T06:35:00 2021-03-22T06:40:00;2021-03-22T07:18:00 2021-03-22T07:22:00;2021-03-22T13:18:00 2021-03-22T13:22:00;2021-03-22T19:18:00 2021-03-22T19:22:00;2021-03-23T07:18:00 2021-03-23T07:22:00;2021-03-23T07:35:00 2021-03-23T07:40:00;2021-03-23T13:18:00 2021-03-23T13:22:00;2021-03-23T19:18:00 2021-03-23T19:22:00;2021-03-24T07:18:00 2021-03-24T07:22:00;2021-03-24T08:35:00 2021-03-24T08:40:00;2021-03-24T13:18:00 2021-03-24T13:22:00;2021-03-24T19:18:00 2021-03-24T19:22:00;2021-03-25T07:18:00 2021-03-25T07:22:00;2021-03-25T13:18:00 2021-03-25T13:22:00;2021-03-25T18:35:00 2021-03-25T18:40:00;2021-03-25T19:18:00 2021-03-25T19:22:00;2021-03-26T07:18:00 2021-03-26T07:22:00;2021-03-26T13:18:00 2021-03-26T13:22:00;2021-03-26T19:18:00 2021-03-26T19:22:00;2021-03-26T19:35:00 2021-03-26T19:40:00;2021-03-27T07:18:00 2021-03-27T07:22:00;2021-03-27T08:35:00 2021-03-27T08:40:00;2021-03-27T13:18:00 2021-03-27T13:22:00;2021-03-27T19:18:00 2021-03-27T19:22:00;2021-03-28T08:35:00 2021-03-28T08:40:00

