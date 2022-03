Semaine d’éducation contre le racisme Centre Paris Anim’ Point du Jour Paris Catégories d’évènement: île de France

Semaine d’éducation contre le racisme Centre Paris Anim’ Point du Jour, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

La fédération de Paris du MRAP et l’association Capoeira Viola vous invitent à un spectacle-débat , autour du racisme dans le sport Danses, vidéos, débat, maculélé

La Fédération de Paris du MRAP en partenariat avec l’association Capoeira Viola vous invitent à un spectacle débat autour du racisme dans le sport. La Capoeira est une pratique qui s’écarte de tout esprit de compétition et qui rassemble des personnes de genres, d’âges, d’apparence physique différente. Elle prône le respect de l’autre et s’inscrit dans des valeurs humanistes. Danses, vidéos, débat, maculélé sont au programme de la journée. Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre Paris 75016 Contact : https://www.facebook.com/mrapparis Danse;Solidarité;Sport

