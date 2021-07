Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200, Fontenay-le-Comte SEMAINE DECOUVERTE DES ACTIVITES « AQUA » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: 85200

Fontenay-le-Comte

SEMAINE DECOUVERTE DES ACTIVITES « AQUA » Fontenay-le-Comte, 30 août 2021-30 août 2021, Fontenay-le-Comte. SEMAINE DECOUVERTE DES ACTIVITES « AQUA » 2021-08-30 – 2021-09-03 Rue du Gaingalet Piscine

Fontenay-le-Comte 85200 +33 2 51 00 05 21 dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 85200, Fontenay-le-Comte Étiquettes évènement : Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Rue du Gaingalet Piscine Ville Fontenay-le-Comte lieuville 46.4619#-0.78142