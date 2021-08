Nantes Maison de quartier du Breil Loire-Atlantique, Nantes Semaine découverte des activités [20 au 26 septembre] Maison de quartier du Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Entre le 20 au 26 septembre, plusieurs associations ouvrent les portes de leurs cours pour vous permettre de découvrir les activités que vous pourriez pratiquer (sport, culture, numérique…) pour petits et grands. Nhésitez pas à vous renseigner auprès de la Ville de Nantes : – Direction Vie associative et jeunesse (DVAJ) 02 40 41 62 27 – Equipe de quartier Breil-Barberie 02 40 41 61 60

GRATUIT

Découvrez les activités qu’il est possible de pratiquer sur le quartier en participant GRATUITEMENT à un cours de découverte. Maison de quartier du Breil 52 rue du Breil Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Lieu Maison de quartier du Breil Adresse 52 rue du Breil Ville Nantes