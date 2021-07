Paris La Casa des Enfants Paris SEMAINE DÉCOUVERTE – Ateliers pour les 4.12 ans La Casa des Enfants Paris Catégorie d’évènement: Paris

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 19h

gratuit

Atelier d’essai [du lundi 6 au vendredi 10 septembre] Essayez avant de vous engager ! La Casa des Enfants vous invite à participer à la semaine découverte des 11 ateliers hebdomadaires que nous vous proposons pour la rentrée pour les enfants de 4 à 12 ans ! Au programme : Eveil Danse / Modern’Jazz / Comédie Musicale / Eveil Musical / Capoeira / Yoga

Atelier d’essai gratuit et uniquement sur inscription. Places limitées Au grand plaisir de vous y accueillir ! Animations -> Atelier / Cours La Casa des Enfants 11 Allée Darius Milhaud Paris 75019

Contact :La Casa des Enfants 0140407360 lacasa.desenfants@gmail.com https://lacasadesenfants.fr/ https://www.facebook.com/La-Casa-des-Enfants

