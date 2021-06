Paris Centre Paris Anim' Espace Beaujon Paris Semaine de sport et de détente pour étudiant.e.s Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Semaine de sport et de détente pour étudiant.e.s Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 au 8 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi de 18h à 20h

gratuit

L’Espace Beaujon organise du 5 au 8 juillet des activités de sport et de détente en fin de journée pour les étudiant.e.s. L’inscription à la semaine est gratuite sur justificatif de carte étudiante ! Les places sont limitées donc dépêchez-vous ! Lundi 5 juillet de 18h à 19h30 – Hip-Hop Pour commencer la semaine que dirais-tu de (re)découvrir le Hip-Hop ? Après un échauffement et quelques mouvements de break dance, tu apprendras à contracter et décontracter tes muscles pour finir sur des exercices de cardio et des battles de danse. Bref, un beau programme ! Mardi 6 Juillet de 19h à 20h – Yoga Nidra Tu connais le Yoga sans mouvement ? Si, si, je t’assure que ça existe, ça s’appelle le Yoga nidra. Il s’agit d’une pratique ancienne qui te plonge dans un état de relaxation entre l’éveil et le sommeil. Tu seras ensuite allongé-e au sol pour être guidé-e par une voix qui t’invitera à prendre conscience des différentes parties de ton corps. Le nirvana à peu de frais ! Mercredi 7 Juillet de 18h à 19h30 – Arts Martiaux Tu as déjà vu Bruce Lee utiliser des nunchakus, ces armes composées de deux morceaux de bois reliés par une chaîne ? Que dirais-tu de faire la même chose ? Avec un fond sonore et des armes en mousse, tu bénéficieras d’une séance dy-namique et relaxante qui te fera oublier tous tes soucis ! Jeudi 8 juillet de 18h à 19h – Cross Training avec Tes muscles se sont probablement engourdis avec la chaleur. Que dirais-tu de les réveiller un peu ? Notre professeur de boxe a tout prévu ! Au cours de cette séance, tu vas enchaîner les montées de genoux, les pompes ou encore les abdos pour finir sur des étirements. De quoi retourner au calme et y rester Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008

2 : Courcelles (455m) 1 : George V (479m) RER A Charles de Gaulle Etoile

Contact :Espace Beaujon 0153530699 info@ebeaujon.org http://www.ebeaujon.org 0153530699 bernard@ebeaujon.org Animations -> Stage Étudiants;Sport

Date complète :

2021-07-05T18:00:00+02:00_2021-07-05T20:00:00+02:00;2021-07-06T18:00:00+02:00_2021-07-06T20:00:00+02:00;2021-07-07T18:00:00+02:00_2021-07-07T20:00:00+02:00;2021-07-08T18:00:00+02:00_2021-07-08T20:00:00+02:00

Espace Beaujon

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' Espace Beaujon Adresse 208, rue du Faubourg Saint-Honoré Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Espace Beaujon Paris