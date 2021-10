Ramonville-Saint-Agne Ramonville Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Semaine de sensibilisation au handicap Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Semaine de sensibilisation au handicap Ramonville, 29 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Semaine de sensibilisation au handicap

du lundi 29 novembre au samedi 4 décembre à Ramonville

Au programme : animations, conférences et jeux sportifs. _**Programme détaillé à venir courant novembre.**_

Gratuit

Autour de la journée internationale du handicap du 3 décembre, Ramonville et les associations partenaires préparent un programme de sensibilisation au handicap. Ramonville 31520 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T17:00:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T17:00:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T17:00:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T17:00:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T17:00:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Ramonville Adresse 31520 Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Ramonville Ramonville-Saint-Agne