Bonjour à tous, La semaine du 19 juillet au local 17 rue Maryse Bastié sera présent la compagnie Soazara. Deux ateliers et temps de rencontre sont organisés : à destination des adultes – le mardi 20 et jeudi 22 de 10h à 12h avec Jean Luc Raharimanana pour un atelier Expression Photo : Voyager en images, s’exprimer à travers la photo. Une immersion dans le quotidien au cœur du quartier. L’écriture est une question de regard. Multidisciplinaire, Jean-Luc Raharimanana, à l’origine de l’installation La Voix, le Loin, qui expose des textes et des photos, nous entraîne dans son approche singulière. Entre le paysage mental et le réel. Une première partie de l’atelier consistera à écrire à partir d’un petit rien, un objet parcouru par le regard, et une deuxième partie se déroulera à l’extérieur, dans une déambulation avec un simple appareil-photo d’un iphone ou d’un quelconque portable. L’ensemble, textes et photos, formera le contenu d’une installation à poser dans le quartier. – Le mercredi 21 de 10h à 12 : Rencontre avec Laurie Aina pour un échange autour de la composition musicale : Laurie Aina, née en 2001, a commencé le piano à l’âge de 7 ans. Elle intègre l’école de musique de Noisy-le-Sec (93), puis l’école de musique de Joué-lès-Tours (37). Elle compose son premier album Louanges de lune à l’âge de 14 ans, portée par la musique de Keiichi Okabe, Joe Hisaishi, Yoko Shimomura, Tchaikovsky, Bach, Nobuo Uematsu, Zack Hemsey, ou encore Björk, Eminem. Elle s’est produite plusieurs fois au festival orchestrus de Joué-lès-Tours et a fait une prestation remarquée lors du Concert-lecture Paroles pour Chant (Festival Plumes d’Afrique, Espace Malraux, Joué-lès-Tours, 2018). Son premier EP est sorti et se nomme Blue Hyacinth. – Un temps fort dans le quartier sera organisé avec la présence de la compagnie vendredi 23 juillet avec des performances des artistes rencontrées Les inscriptions se font directement au local ou par téléphone. N’hésitez pas à communiquer auprès de vos publics ;) A bientôt,

local 17 17 rue Maryse Bastié Verdun Meuse



