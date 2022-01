SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Samedi 18 janvier à 18h30 ————————- à la nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy (10 rue de l’Annonciation) ### Messe : prédication par la Pasteure Nathalie Chaumet. TROIS RENCONTRES A PASSY OUVERTES A TOUS… POUR PRIER POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS Nouvelle église Notre-Dame de Grâce de Passy 8 bis rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette

